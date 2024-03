Confira programação religiosa da semana que antecede a Páscoa, o período mais importante do catolicismo

publicado em 23/03/2024

Fiéis católicos de Votuporanga devem levar seus ramos para a tradicional Missa de Ramos, amanhã na Catedral de Nossa Senhora (Foto: Diocese)

Franclin Duarte

A tradicional missa do Domingo de Ramos na Catedral Nossa Senhora Aparecida e em todas as paróquias da cidade abre amanhã a programação da Semana Santa em Votuporanga. Considerada uma das datas mais importantes do catolicismo, a celebração lembra os últimos acontecimentos da vida de Jesus Cristo, da morte à ressurreição.

A programação religiosa, na Catedral, começa logo às 7h30 deste Domingo de Ramos, com a tradicional bênção dos ramos. A bênção aos ramos também será concedida na missa das 10h. à noite, às 19h, será celebrada apena a Santa Missa.

A programação prossegue na segunda, terça e quarta-feira, com missas às 19h. Já na Quinta-Feira Santa, haverá a missa dos santos óleos, às 9h, a missa da Ceia do Senhor às 19h, e a adoração solene (vigilância com Jesus no horto) às 20h30. Na Sexta-Feira Santa a programação prossegue com o “Ofício Divino” (recordação da Paixão), às 6h, 9h e 12h. Às 15h haverá a Celebração da Cruz e às 19h com a encenação da Via Sacra.

No Sábado Santo, às 19h, a Catedral fará a Vigília Pascal Benção do Fogo Novo, da Água e Renovação das Promessas Batismais. Encerrando a programação, no Domingo de Páscoa, serão celebradas três missas da Ressureição do Senhor (às 7h30, 10h e 19h). Já às 11h serão realizados os Batizados.

Significado

De acordo com o padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral, a celebração da Semana Santa busca é trazer uma reflexão sobre o amor de Deus por todos nós. “Na liturgia nós fazemos o caminho que Jesus Cristo fez, lembrando os últimos passos de nosso Senhor até a experiência da cruz, morte e ressureição. Nós que valorizamos a cruz, mas sabemos que Cristo passa pela cruz, o importante é a vida, a ressureição”, explicou o padre.