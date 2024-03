Ela recebeu a honraria das mãos de todos os vereadores durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 05/03/2024

Maria de Maria de Lourdes recebeu a honraria das mãos de todos os vereadores durante a sessão ordinária da Câmara Municipal (Foto:Divulgação)

Fernanda Cipriano

A fundadora do Recanto Tia Marlene, Maria de Lourdes Moraes, carinhosamente conhecida como “Malu”, se tornou ontem a primeira votuporanguense a receber o “Mulher Destaque - Maria Muro Pozzobon”. Ela recebeu a honraria das mãos de todos os vereadores durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga.

A homenagem do Mulher Destaque ocorreu em um momento solene no Expediente, com a presença de mulheres em evidência e de representatividade no município. Sob aplausos, Malu recebeu uma placa do legislativo votuporanguense e se disse surpresa pelo reconhecimento.

“Foi uma surpresa para mim, eu sempre fiz trabalhos e quietinha no meu canto, de repente aparece essa surpresa e isso me deixou feliz. Agora estou relaxada, foi muito bom, estou muito feliz, tenho que fazer um agradecimento a todos vocês por terem me trazido aqui, a todos que participaram dessa votação para me tornar presente nesse ato. Obrigada”, disse.

Além disso, Maria fez um agradecimento especial a comunidade de Votuporanga. “É quem sustenta basicamente o Recanto Tia Marlene, quero agradecer a todo o poder público que me ajuda muito e o público de Votuporanga que me ajuda muito bem o Recanto Tia Marlene. Quero compartilhar com todas as mulheres esse prêmio, porque nós representamos tudo, nós parimos a vida, temos essa representatividade”, completou.

O prêmio

O prêmio foi instituído pelo legislativo votuporanguense em outubro do ano passado, por meio de uma iniciativa da vereadora Jezebel Silva (Podemos). A ideia é homenagear uma mulher por ano, sempre na sessão ordinária que antecede o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, por isso a entrega ocorreu ontem.

Junto com a homenagem às mulheres que se destacam, também foi eternizado o nome de Maria Muro Pozzobon, uma mulher que se destacou em Votuporanga no seu tempo. Esposa do saudoso ex-prefeito Mário Pozzobon, ela foi a primeira presidente do Fundo Social do município e deixou um legado de realizações em prol da população carente e das instituições assistenciais.