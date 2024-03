Durante o encontro, Marcomini apresentou um pedido formal de apoio financeiro no valor de um milhão e meio de reais destinado à aquisição de equipamentos essenciais para o município: uma pá carregadeira e uma moto niveladora

publicado em 08/03/2024

Durante o encontro, Marcomini apresentou um pedido formal de apoio financeiro no valor de um milhão e meio de reais (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O prefeito de Macedônia, Reginaldo Marcomini, realizou uma visita significativa ao gabinete do Deputado Federal Luiz Carlos Motta, marcando um importante passo para o desenvolvimento infraestrutural do município. Durante o encontro, Marcomini apresentou um pedido formal de apoio financeiro no valor de um milhão e meio de reais destinado à aquisição de equipamentos essenciais para o município: uma pá carregadeira e uma moto niveladora.

Esses equipamentos são fundamentais para a realização de diversas obras de infraestrutura, como a manutenção de estradas rurais e urbanas, melhorias em áreas públicas e em projetos que exigem movimentação de terra. A aquisição dessas máquinas representa um avanço significativo para Macedônia, pois permitirá uma resposta mais eficiente às necessidades da comunidade, além de contribuir para o desenvolvimento e a modernização do município.

O pedido ao Deputado Federal Luiz Carlos Motta demonstra a proatividade da gestão municipal em buscar recursos externos para complementar o orçamento local, visando implementar melhorias significativas na qualidade de vida dos habitantes de Macedônia. A colaboração entre o governo municipal e representantes no governo federal é crucial para o sucesso de iniciativas que requerem investimentos substanciais, como é o caso da aquisição de equipamentos pesados.

A expectativa agora gira em torno da resposta do Deputado Motta ao pedido, que, se atendido, reforçará o compromisso dos representantes eleitos com o desenvolvimento dos municípios que representam.