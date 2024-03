A renda arrecadada por meio da venda dos ingressos, será revertida para entidades beneficentes da cidade

publicado em 05/03/2024

O almoço beneficente acontece no dia 7 de abril, no salão do Lions Clube (Foto: Divulgação)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

No próximo dia 7 de abril, acontece o ‘Almoço Tropical’, promovido entre o LEO Clube de Votuporanga com o apoio do Lions Clube local. A renda arrecadada por meio da venda dos ingressos, será revertida para entidades beneficentes da cidade.

“O Leo e o Lions Clube sempre unem forças para realizar ações com o objetivo em comum que os clubes carregam, que é o de promover impactos positivos para quem mais precisa. Além da comunidade em geral que se mobiliza e compra os ingressos, o Almoço Tropical também conta com patrocinadores que apoiam a causa de ajudar as entidades da nossa cidade que não conseguem se manter por meio de recurso próprio ”, disse o presidente Girlando Castro em entrevista ao grupo A Cidade.

O almoço será realizado na sede do Lions Clube, localizada na rua Alfeu Sartori 4017, Jardim Botura, a partir das 11h. Além de culinária de qualidade, organizadores do evento prometem o talento musical de Anisinho - Concert Band, para animar o ambiente com show ao vivo.

O cardápio faz valer o nome, e traz opções como pernil de porco com abacaxi, coxa e sobrecoxa assada, arroz branco, arroz com pimenta, saladas refrescantes de repolho com abacaxi e tropical com frutas, além de uma variedade de molhos para acompanhar. As bebidas também estarão disponíveis para venda no local.