A Instituto utilizou a cozinha terapêutica como ferramenta de inclusão e os participantes confeccionaram 80 ovos de Páscoa, que serão distribuídos para eles e demais atendidos da unidade

publicado em 26/03/2024

O Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga utilizou a cozinha terapêutica como ferramenta de inclusão (Foto: Idav)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com o propósito de ofertar inclusão aos deficientes auditivos e surdos do município, o Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga (Idav) desenvolveu uma oficina na última sexta-feira.

A Instituto utilizou a cozinha terapêutica como ferramenta de inclusão e os participantes confeccionaram 80 ovos de Páscoa, que serão distribuídos para eles e demais atendidos da unidade. Segundo os organizadores, a atividade desperta também ideias para novos projetos de vida, além de trabalhar a independência e autonomia, trazendo visibilidade para a importância do trabalho desenvolvido pela organização.