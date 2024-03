Segundo relatos de usuários, o Instagram e o Facebook apresentam mensagens de erro e lentidão no carregamento de conteúdo; buscas sobre o tema tiveram aumento repentino no Google

publicado em 05/03/2024

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Nesta terça-feira (5), os aplicativos da Meta , como Instagram Facebook apresentam instabilidade de conexão. De acordo relatos de usuários, as redes sociais mostram mensagens de erro e lentidão no carregamento de conteúdo.Segundo o Downdetector , portal que monitora as quedas de serviços online, os problemas começaram por volta de 12h. No caso do Instagram, houve um pico de 14 milhões de registros às 12h21.A falha atinge principalmente as plataformas para celulares, mas também há reclamações sobre as versões web das redes sociais.Alguns usuários também relatam problemas no WhatsApp Threads , todos apps da Meta.