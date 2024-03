Ele subirá ao palco do Sesc no dia 24 de abril, às 21 horas, em um espetáculo que promete emocionar os fãs com seus grandes sucessos

publicado em 26/03/2024

(Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O renomado músico Guilherme Arantes tem encontro marcado com o público de São José do Rio Preto e região. Ele subirá ao palco do Sesc no dia 24 de abril, às 21 horas, em um espetáculo que promete emocionar os fãs com seus grandes sucessos.

Com uma carreira de 48 anos e 27 álbuns lançados, Guilherme Arantes é conhecido por hits que marcaram época, como "Planeta Água", "Amanhã" e "Cheia de Charme". Em 2020, o artista mudou-se para Ávila, cidade medieval na Espanha, onde aprofundou seus estudos em orquestração e música barroca, influenciando seu último álbum, "A Desordem dos Templários" (2021).

No show, Guilherme Arantes será acompanhado por uma banda de excelentes músicos: Luiz Sérgio Carlini e Alexandre Blanc nas guitarras e violões, Gabriel Martini na bateria e Willy Verdaguer no baixo.