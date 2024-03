Proposto pelo vereador Jeferson Leandro de Paiva, o projeto prevê a inauguração da "Praça Claudio Roberto Florindo da Silva" no Parque Universitário nos próximos dias

publicado em 21/03/2024

A Câmara de Vereadores de Fernandópolis votou em nove projetos (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

A Câmara de Vereadores de Fernandópolis votou em nove projetos, incluindo propostas do Executivo e do próprio legislativo, destacando-se dois projetos aprovados em regime de urgência.

Um dos projetos aprovados prestou homenagem ao policial militar Claudio Roberto Florindo da Silva, falecido em 2016 durante um assalto ao Shopping da cidade. Proposto pelo vereador Jeferson Leandro de Paiva, o projeto prevê a inauguração da "Praça Claudio Roberto Florindo da Silva" no Parque Universitário nos próximos dias.

Outro projeto aprovado em regime de urgência autoriza a prefeitura a firmar termo de cooperação com uma produtora de filmes que contará a história do locutor de rodeios Asa Branca, com set de filmagem em Fernandópolis. As gravações estão previstas para iniciar em abril, e a produtora já está cadastrando figurantes.

Além disso, foram aprovados três projetos do Executivo: um que destina R$ 2,2 milhões para pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, e complementação da construção do Parque da Criança; outro que libera R$ 382 mil para reforma do Ginásio Dr. Querton Ribamar Prado de Souza, o Beira Rio; e um terceiro de recursos para a Secretaria de Assistência Social.