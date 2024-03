Encontro acontecerá nesta terça-feira (12) na Câmara Municipal; entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade

publicado em 12/03/2024

A convidada é a juíza da 1ª Vara Criminal, Execução e Júri de Votuporanga Drª Gislaine de Brito Faleiros Vendramini (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brA Faculdade FUTURA, em parceria com a Câmara Municipal de Votuporanga, por meio da Escola do Legislativo e CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança Pública) realiza na noite desta terça-feira, dia 12, uma palestra alusiva ao Dia Internacional da Mulher. A convidada é a juíza da 1ª Vara Criminal, Execução e Júri de Votuporanga Drª Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.O encontro acontece no plenário da Câmara Municipal com entrada gratuita para os alunos da FUTURA e também a comunidade em geral.“É uma parceria entre a Faculdade Futura, Câmara, Escola do Legislativo e CONSEG para realizar não apenas essa palestra, mas tantos outros eventos, encontros e atividades ao longo deste ano”, destacou o presidente do Legislativo, vereador Daniel David.A Faculdade Futura – Grupo Educacional FAVENI está reforçando o convite em parceria com a Câmara de Vereadores, por meio da Escola do Legislativo “Drº Roberto de Lima Campos”.