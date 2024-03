Com o objetivo de ampliar a presença feminina na operação e incentivar a igualdade de gênero, a empresa vai assegurar, pelo menos, 50% das vagas para mulheres na turma que será mista

publicado em 06/03/2024

Projeto oferece capacitação profissional gratuita para moradores da área de atuação da distribuidora; 50% das vagas são para mulheres (Foto: Divulgação/Neoenergia Elektro)

A Neoenergia Elektro abriu ontem as inscrições para 25 vagas na Escola de Eletricistas de Votuporanga. Com o objetivo de ampliar a presença feminina na operação e incentivar a igualdade de gênero, a empresa vai assegurar, pelo menos, 50% das vagas para mulheres na turma que será mista.

As inscrições podem ser feitas até o dia 17, pelo site: www.neoenergia.com/escola-de-eletricistas . A iniciativa oferece capacitação profissional gratuita contribuindo com a qualificação e o ingresso no mercado de trabalho. A Escola de Eletricistas visa qualificar novos profissionais para atuar em redes de distribuição de energia elétrica.

Podem participar pessoas com idade acima de 18 anos, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C ou D. Os cursos têm ênfase em redes de distribuição de energia elétrica. As aulas são divididas em duas etapas, começando pela parte teórica, em formato remoto. As aulas práticas são presenciais, em campos de postes, seguindo os protocolos de saúde e segurança. O treinamento é realizado por meio da parceria entre a Neoenergia Elektro e Fundação FAT.