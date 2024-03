O menino estava com os pais e o irmão de cinco anos em um quiosque na Prainha de Santa Clara d'Oeste, neste fim de semana

publicado em 11/03/2024

O menino estava com os pais e o irmão de cinco anos em um quiosque na Prainha de Santa Clara d'Oeste (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma criança de apenas dois anos de idade morreu após ter 90% do corpo queimado em um acidente com churrasqueira. O menino estava com os pais e o irmão de cinco anos em um quiosque na Prainha de Santa Clara d'Oeste, neste fim de semana.

De acordo com a ocorrência, o casal foi ao banheiro e deixou os garotos brincando no quiosque. O irmão mais velho teria derramado álcool na churrasqueira, provocando uma explosão que atingiu o mais novo.

Os pais socorreram imediatamente o filho, que chegou com vida à Santa Casa da região. Lá, foram realizados vários procedimentos de emergência, mas infelizmente a criança não resistiu aos ferimentos.