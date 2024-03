O evento será realizado na Concha Acústica, das 9h ao meio-dia, e contará com a participação das Secretarias Municipais e de instituições parceiras

publicado em 06/03/2024

O evento será realizado na Concha Acústica, das 9h ao meio-dia, e contará com a participação das Secretarias Municipais (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoO Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga está preparando a terceira edição do evento "Conecta Mulher", que acontecerá nesta sexta-feira (8), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento será realizado na Concha Acústica, das 9h ao meio-dia, e contará com a participação das Secretarias Municipais e de instituições parceiras.O objetivo do evento é oferecer atendimento em diversas áreas para as mulheres, além de envolver toda a população. Serão oferecidos serviços de saúde, esportes, oportunidades de trabalho, orientações sociais e muito mais.Na área da saúde, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) realizará acolhimento com testagem rápida e orientações sobre IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis), entrega de preservativos, além de aferição de glicemia e pressão arterial. Na área de esportes, haverá um aulão de alongamento e uma aula de zumba.As Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Direitos Humanos estarão disponíveis para elaboração de currículos e inscrições para o programa 'EmpregaVotu'. A Secretaria de Assistência Social oferecerá orientações sobre prevenção, apoio e assistência às mulheres em situação de violência, além de consultas sobre benefícios sociais concedidos através do Cadúnico.A Saev Ambiental participará com a distribuição de cerca de 200 mudas de ipê-rosa. O Sebrae estará presente com o Sebrae Móvel, com atendimento ao cliente e bate-papo sobre inteligência emocional e empreendedorismo feminino.A equipe do Senac oferecerá orientações sobre câncer de mama e colo de útero, Dengue e Covid-19, além de conscientização sobre obesidade. Haverá também uma biblioteca itinerante e espaço da beleza, com cortes de cabelo gratuitos.O evento contará ainda com a presença do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), que divulgará o Cursinho Regina Nunes, e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), que lançará o concurso da 1ª Mostra de Arte com a temática "Maria da Penha é arte e luta pela vida de todas".O Conselho Tutelar estará presente com orientações sobre os direitos e deveres regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E a tradicional Feira de Artesanato também estará presente, com exposição dos feirantes locais.A presidente do Fundo Social, Rose Seba, convida todas as mulheres e a população em geral a participarem do evento, que será totalmente dedicado à valorização do público feminino.