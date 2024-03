Lauana Prado e Bruno & Marrone se apresentarão no dia 11, quinta-feira, segundo dia do evento

publicado em 05/03/2024

A organização do Rio Preto Country Bulls anunciou duas grandes atrações para a festa que acontecerá de 10 a 14 de julho (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A organização do Rio Preto Country Bulls anunciou duas grandes atrações para a festa que acontecerá de 10 a 14 de julho, no Recinto de Exposições. Lauana Prado e Bruno & Marrone se apresentarão no dia 11, quinta-feira, segundo dia do evento.

A noite será dedicada ao melhor do sertanejo das antigas, com Lauana Prado, que recentemente explodiu com seu álbum "Raízes", gravado em Goiânia. No projeto, a cantora regravou sucessos das décadas passadas, o que lhe rendeu uma indicação ao Grammy de melhor álbum de música sertaneja em 2023.

Já Bruno & Marrone, conhecidos do público e da festa, prometem um show inesquecível, interpretando hits como "Choram as Rosas", "Por um Minuto" e "Se Tiver Coragem Joga Fora", sucessos reproduzidos na turnê "Bruno & Marrone – Revivem sua História", gravada ao vivo em Belo Horizonte.

"É uma honra colocar Lauana Prado e Bruno & Marrone no mesmo palco no Country Bulls. São artistas que exalam música sertaneja e estão com projetos em alta no mercado. Essa mistura deu muito certo", afirmou Paulo Emílio Marques, organizador do evento.