publicado em 07/03/2024

Palestrante convidado abordou a importância da seleção correta das pontas de pulverização e a sustentabilidade do sistema agrícola (Foto: Unifev)

O curso de Engenharia Agronômica realizou, na última semana, uma Aula Magna sobre as novas tecnologias de aplicação de produtos fitossanitários no auditório da Cidade Universitária. O evento foi promovido para os alunos da graduação.

O palestrante convidado para abordar o assunto foi Carlos Alberto Tadei, representante técnico da empresa MagnoJet, que durante a sua apresentação destacou as novidades tecnológicas em pontas hidráulicas utilizadas na pulverização agrícola, identificando os benefícios específicos delas para cada tipo de cultura.

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Mariane Barbará, a proposta do evento foi apresentar aos acadêmicos as recentes inovações tecnológicas para a aplicação de produtos fitossanitários, utilizados nas culturas de cana-de-açúcar, grãos e frutíferas.

“O objetivo da palestra foi conscientizar os alunos do curso de Engenharia Agronômica da importância da seleção correta das pontas de pulverização e a sustentabilidade do sistema agrícola, ressaltando a necessidade dessa escolha para o meio ambiente e a produtividade a longo prazo”.