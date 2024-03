Show de bola em campo, com vitória do time da casa por 1 a 0, e de encontros importantes entre lideranças nos bastidores da partida

publicado em 12/03/2024

Dalbert Mega foi quem recepcionou o prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, na partida entre CAV e Catanduva (Foto: Divulgação)

A noite do último sábado (9) na Arena Plínio Marin em Votuporanga foi marcada por muita emoção do futebol no jogo entre CAV e Catanduva em mais uma rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Show de bola em campo, com vitória do time da casa por 1 a 0, e de encontros importantes entre lideranças nos bastidores da partida.

O empresário votuporanguense Dalbert Mega foi quem recepcionou o prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PL), que esteve presente no estádio. O chefe do Poder Executivo daquela cidade é amigo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

Mega e Padre Osvaldo, além de prestigiarem a partida de futebol, também posaram para fotos e aproveitaram para conversar sobre vários assuntos, como por exemplo o fortalecimento regional e projetos para o desenvolvimento dos municípios. Amigos, amigos, futebol à parte. Na torcida, ao final quem se consagrou “pé-quente” foi Mega, que viu o time de Votuporanga vencer a partida por 1 a 0 no gol emocionante de Bady. Em campo, deu CAV.