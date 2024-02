A unidade de ensino quer acolher da melhor forma os calouros e também os alunos que retornam para mais um ano letivo

publicado em 01/02/2024

A Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni preparou uma programação especial para a volta às aulas na próxima segunda-feira (5). Entre as iniciativas de acolhimento aos estudantes, está a realização de aulas magas. Há também atividades para os docentes a partir de hoje.

O professor Tiago Moreno Lopes Roberto, gestor de Políticas Acadêmicas da Futura, contou que todos da unidade de ensino estão com excelentes expectativas para mais um ano letivo. “Temos várias ações institucionais, contamos com os cursos de extensão e cursos de pós-graduação a serem ofertados para toda a comunidade. Então, seguimos com o objetivo de continuar com a nossa missão que é formar não só os alunos, mas também cidadãos, sempre envolvendo toda a comunidade externa”, destacou.

Neste início de ano letivo, os professores participam de uma capacitação, em que ocorrem algumas reuniões de gestão com os coordenadores e com a “Google For Education”, que vai capacitar todos os docentes em relação às novas tecnologias. “Vamos abordar o tão discutido ChatGPT”, revelou.

O propósito da semana de capacitação é complementar a formação continuada dos professores. “A Faculdade Futura preza por essa formação continuada dos nossos professores para que eles se mantenham sempre atualizados em relação ao que existe de mais inovador dentro do pedagógico do ensino superior”, explicou.

Aulas magnas

Na primeira semana, a Futura ofertará aulas magnas, não somente aos alunos, mas para toda a comunidade. Serão abordados temas de relevância e reflexão em diversas áreas. “A ideia é fazer com que alunos e comunidade em geral reflitam com a gente da Faculdade Futura sobre alguns assuntos muito pertinentes”, observou Tiago.

As aulas magnas serão ministradas por docentes da instituição de ensino nos cursos de Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Recursos Humanos. “Vamos abordar temas atuais dentro de cada curso, dentro de cada área, proporcionando uma interação também entre calouros e veteranos. Queremos acolher da melhor forma os alunos que retornam para o semestre letivo e também os novos, que agora iniciam esse sonho que é fazer uma graduação”, concluiu.

Planejamento Pedagógico e Capacitação Docente - Semestre Letivo 2024-1

Programação

Hoje – 31 de janeiro – 19h

Reunião com todos os colegiados dos cursos presenciais.

Apresentação prévia de ações institucionais.

Amanhã – 1º de fevereiro – 19h

Reunião NDE – Planejamento das ações a serem executadas em cada curso presencial.

Sexta-feira – 2 de fevereiro - 19h30

Capacitação: “Criação de personas no ChatGPT para auxiliar na abordagem de ensino de aprendizagem”. (Google For Education – Inicie)

