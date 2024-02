Os vereadores discutiram e aprovaram o projeto relacionado ao aumento da margem para empréstimos consignados de servidores públicos municipais

publicado em 15/02/2024

Vereadores aprovaram na sessão de ontem o projeto que aumenta a margem para consignado de servidores públicos municipais (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou ontem, em razão do Carnaval, a sessão ordinária desta semana. Durante a reunião legislativa, os vereadores discutiram e aprovaram o projeto relacionado ao aumento da margem para empréstimos consignados de servidores públicos municipais.

A medida em questão visa garantir aos nossos servidores um maior acesso a um tipo de crédito mais vantajoso do que os empréstimos pessoais. A proposta é de autoria do Executivo Municipal, mas atende a uma indicação feita pelo vereador Professor Djalma (Podemos).

No ano passado, após debate promovido pelo vereador com a Secretaria de Administração e com o prefeito Jorge Seba, Djalma teve sucesso no aumento da margem por 12 meses que vigorou até o dia 31 de janeiro deste ano. Agora, mais uma vez o vereador apresentou solicitação em que pede o retorno do benefício.