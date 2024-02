Juiz nascido em Votuporanga disputou com magistrados de mais de 200 países e foi escolhido para atuar na corte internacional

publicado em 16/02/2024

O juiz votuporanguense, Leonardo Grecco, assume em breve o posto de magistrado visitante do Tribunal Internacional de Haia (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Um juiz natural de Votuporanga foi selecionado para integrar o corpo de magistrados visitantes do Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, na Holanda. Leonardo Grecco, que atualmente atua na Comarca de Santos, passou por um processo de seleção que envolveu candidatos de mais de 200 países ao redor do mundo, fato histórico para o município e também para o Poder Judiciário do Estado de São Paulo.

Leonardo nasceu em Votuporanga em 1979, filho da bancária aposentada Madalena Divina da Silva Grecco e do conhecido advogado criminalista Gesus Grecco. Aqui ele cresceu e sempre estudou no Piconzé, até ingressar no curso de Direito de uma das conceituadas universidades do país, a PUC de Campinas.

Dedicado, sua formação não parou por aí. Fez pós-graduações e mestrados no Brasil e no exterior e em 2006 passou no concorrido concurso para juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde atuou nas comarcas de Rio Preto, Catanduva e Monte Aprazível, além de Santos, onde atua até hoje.

“Ele sempre foi muito dedicado e esforçado, tanto que fala quatro línguas fluentemente (italiano, francês, espanhol e inglês) fez cursos no Peru, na Espanha, inclusive está terminando o doutorado na Espanha, enfim, é daquelas pessoas que nunca parou de estudar. O Gesus e eu estamos muito orgulhosos de ver o resultado de toda a sua dedicação”, disse Madalena, mãe de Leonardo.

Currículo

Quando Madalena enaltece a dedicação do filho aos estudos não é apenas coisa de mãe coruja. Prova disso é que, para ir para Haia, Leonardo Grecco precisou solicitar afastamento do Tribunal de Justiça, o que só seria possível mediante aprovação em Sessão Administrativa do Órgão Especial do TJ.

Ao analisarem seu pedido, os desembargadores paulistas aprovaram por unanimidade a liberação, com base em seu currículo e histórico de atuação, além do prestígio que renderá ao Poder Judiciário de São Paulo.

“Conheço o doutor Leonardo. Ele é juiz auxiliar em Santos, onde resido, e é uma pessoa extremamente estudiosa, competente e dedicada. Penso que esse trabalho do Tribunal Internacional de Haia, durante seis meses, será muito bem-vindo tanto para o juiz como para o Tribunal de Justiça e para a escola paulista da magistratura”, destacou o desembargador Carlos Fonseca Monnerat. “Considerando que houve uma concorrência de 200 países, é na verdade um prestígio nós termos um magistrado de São Paulo indo para lá”, completou o desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan.

Atuação

Procurado pelo A Cidade, Leonardo Grecco não escondeu a empolgação de representar o Tribunal de Justiça de São Paulo e Votuporanga, sua cidade do coração, no Tribunal Penal Internacional de Haia.

“Para minha carreira será fantástico e também para o Tribunal de Justiça, pois já atuo na área de direitos humanos. Não sei ainda em qual caso ou casos irei trabalhar, mas como sou magistrado irei atuar juntamente aos magistrados no Tribunal Internacional, irei assessorar os juízes que já atuam no Tribunal”, contou.

O votuporanguense, porém, chega ao Tribunal de Haia em meio a um dos momentos de maior turbulência internacional dos últimos tempos, com guerras entre Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia.

“Realmente é um momento bem delicado a nível internacional. Lá em Haia tem dois tribunais internacionais, a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. A Corte é onde se julga países e é para lá que estão sendo enviadas as denúncias contra o Estado de Israel. O que está pipocando no Tribunal Penal Internacional, para onde vou, é a questão da Ucrânia, onde o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, possui um mandado de prisão expedido contra ele, pois é onde se julga pessoas”, completou.