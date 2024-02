Os salários variam de R$ 1.319,23 a R$ 6.606,55, para uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais

publicado em 15/02/2024

As oportunidades contemplam uma variedade de cargos, tais como Agente de Defesa Civil, Pedreiro, Médico, Terapeuta Ocupacional, Professor, entre outros (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O município de Cardoso encerra nesta sexta-feira (16), o prazo de inscrições para o Concurso Público que irá preencher 22 vagas, além de formar cadastro reserva, em diversos cargos de níveis elementar, fundamental, médio, técnico e superior.

A principal modificação no edital diz respeito aos requisitos exigidos para o cargo de Psicólogo. Agora, é necessário que o candidato seja Bacharel em Psicologia, possua registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e tenha curso em terapia ABA.

As oportunidades contemplam uma variedade de cargos, tais como Agente de Defesa Civil, Pedreiro, Médico, Terapeuta Ocupacional, Professor, entre outros. Os salários variam de R$ 1.319,23 a R$ 6.606,55, para uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site da organizadora, até às 13h de amanhã. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 50,00 a R$ 100,00, dependendo do cargo pretendido.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 3 de março de 2024. Além disso, para alguns cargos, haverá prova de títulos e prova prática de habilidades operacionais e técnicas.