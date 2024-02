Com mais de 9,6 milhões de participantes inscritos em todo o Estado de São Paulo, o sorteio de fevereiro promete distribuir 600 prêmios, sendo o maior deles no valor de R$ 1 milhão

publicado em 05/02/2024

Os 600 prêmios serão distribuídos entre os participantes, proporcionando uma chance única de ser contemplado (Foto: Divulgação/Nota Fiscal Paulista)

Fernanda Cipriano

O 183º sorteio do programa Nota Fiscal Paulista já tem data marcada, e os ganhadores serão revelados na sexta-feira (9). Com mais de 9,6 milhões de participantes inscritos em todo o Estado de São Paulo, o sorteio de fevereiro promete distribuir 600 prêmios, sendo o maior deles no valor de R$ 1 milhão.

De acordo com as regras estabelecidas, concorrem aos prêmios os participantes que, ao longo de outubro de 2023, solicitaram cupom fiscal com CPF (pessoas físicas) ou CNPJ (condomínios). Neste mês, a disputa envolve 113.742.748 bilhetes eletrônicos, e os consumidores já podem conferir os números dos seus bilhetes eletrônicos no portal da Secretaria Estadual da Fazenda.

Os 600 prêmios serão distribuídos entre os participantes, proporcionando uma chance única de ser contemplado. A emoção atinge seu ápice com o prêmio principal de R$ 1 milhão, despertando a atenção e expectativa dos cadastrados no programa.

Além dos consumidores, as 3.153 entidades sem fins lucrativos também têm sua vez no sorteio. Elas concorrem com notas fiscais recebidas por meio de doações realizadas pelos próprios consumidores em favor da instituição escolhida, assim como suas compras próprias, realizadas em outubro do ano passado. No sorteio exclusivo para as ONGs, estão em disputa 55 prêmios que totalizam R$ 1 milhão, com cinco prêmios no valor de R$ 100 mil e outros 50 de R$ 10 mil.

No sorteio anterior, a Santa Casa de Fernandópolis foi uma das entidades premiadas com o prêmio de R$ 100 mil, evidenciando o impacto positivo que a Nota Fiscal Paulista pode ter nas instituições que beneficiam a comunidade.