Mais de 35 mil pessoas, segundo os organizadores, passaram pelo evento durante os quatro dias de atrações

publicado em 15/02/2024

Milhares de pessoas curtiram o carnaval gratuitamente no Parque da Cultura; evento bateu recorde de público neste ano (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Francllin Duarte

A segunda edição do ‘Carnaval Votu Show’, festa realizada gratuitamente pela Prefeitura de Votuporanga no Parque da Cultura, bateu recorde de público neste ano. Mais de 35 mil pessoas, segundo os organizadores, passaram pelo evento durante os quatro dias de atrações.

Votuporanga mostrou mais uma vez que é sim a terra da folia. Na segunda-feira (12), noite de maior público, milhares de pessoas passaram pelo local, que é um dos mais emblemáticos cartões postais da cidade. A banda mineira Só Pra Contrariar contagiou a todos com seus hits clássicos como Essa Tal Liberdade, Que Se Chama Amor, Depois do Prazer, entre outras composições que foram entoadas pelo público. No mesmo dia também subiram ao palco os artistas locais, Banda Genius e DJ Lukinha.

“É com muita alegria que promovemos esse carnaval popular, essa é uma das festas mais aguardadas do ano, e ver toda a população desfrutando desse momento em um ambiente familiar, seguro, e claro, com muita alegria, é gratificante,” comenta o prefeito Jorge Seba.

A programação contou com duas matinês e concursos de fantasias infantis, presença da Corte Carnavalesca composta pelo Rei Momo, Rainha e Princesa, festas temáticas, praça de alimentação com a participação dos food trucks e brinquedos, feira de artesanato e oficinas culturais.

Ao todo, o público folião pode curtir dez apresentações, entre elas, Banda Rapazolla, Bonde do Barão, DJ Jú Balbi, Dárcio Henrique, Banda Genius, Bruno & Ed Carlos, DJ Lukinha, Só Pra Contrariar, Felipe Santana e DJ John.

“Esse recorde de público nos mostra que estamos no caminho certo e que os votuporanguenses têm o DNA da folia. Agradeço a todos que nos prestigiaram nesta edição, que com certeza ficará para a história. Tudo isso é possível pois temos milhares de famílias que acreditam no trabalho que desenvolvemos com a ajuda de nossos apoiadores e parceiros,” destaca a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.