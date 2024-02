Foram instaladas 387 placas fotovoltaicas para geração de energia sobre o telhado em uma área de 1000 metros quadrados

publicado em 15/02/2024

A Santa Casa instalou placas de energia solar sobre o seu telhado, o que deve gerar uma economia de R$ 15 mil por mês (Foto: Santa Casa)

Franclin Duarte

Em uma ação ligada à sustentabilidade ambiental e ao mesmo tempo de economia, a Santa Casa de Votuporanga concluiu nos últimos dias a instalação de uma usina de energia solar sobre o telhado da instituição. O investimento total para a implementação do sistema atingiu aproximadamente R$940 mil e foi custeado pela Neoenergia Elektro, por meio do Programa Eficiência Energética.

De acordo com a Santa Casa, foram instaladas 387 placas para geração de energia no hospital, instaladas sobre o telhado em uma área de 1000 m². A instalação da usina fotovoltaica visa a geração estimada de 305,42 MWh por ano, o que representa cerca de 10% do consumo da Instituição, proporcionando uma economia média de R$15 mil por mês na conta de energia.

“Com essas placas fotovoltaicas que já estão instaladas teremos uma redução significativa no nosso consumo, o que será convertida em benefícios para a Instituição, pois o valor gasto com a energia poderá ser aplicado em outras melhorias importantes para a nossa assistência hospitalar”, disse Amaro Rodero, provedor da Santa Casa.

Para que a usina se tornasse possível foi necessário realizar uma substituição de telhas fibrocimento para telhas sanduíches para melhor garantia estrutural e qualidade térmica. Além disso, a Santa Casa destaca diversos benefícios decorrentes desse investimento. A redução na conta de energia é apenas o início, pois a geração de energia limpa também representa uma contribuição para a preservação ambiental.

Ao adotar tecnologias sustentáveis, a Instituição reforça seu compromisso com a responsabilidade ambiental e social. “Além da economia financeira, a instalação das placas fotovoltaicas contribui para a redução da pegada de carbono, promovendo práticas mais verdes no setor de saúde”, enfatizou o supervisor de Manutenção e Infraestrutura do Hospital, Rodrigo Petruz.