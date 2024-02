O documento revela uma redução no número de infrações em comparação com o ano anterior, com casos relacionados ao licenciamento anual do veículo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), condições do veículo, embriaguez ao volante, entre outros

publicado em 05/02/2024

Fernanda Cipriano

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) divulgou recentemente um relatório abrangente sobre as multas aplicadas em Fernandópolis durante o ano de 2023. O documento revela uma redução no número de infrações em comparação com o ano anterior, com casos relacionados ao licenciamento anual do veículo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), condições do veículo, embriaguez ao volante, entre outros.

De acordo com os dados fornecidos, o Detran aplicou um total de 2.760 infrações na cidade, representando uma queda de 22% em relação a 2022, quando foram registradas 3.559 multas. Dentre as infrações, 453 (16,4%) foram por conduzir veículo não licenciado, enquanto 146 foram relacionadas à alcoolemia, incluindo recusas ao bafômetro, direção sob influência de álcool e condução de veículo em estado de embriaguez.

O relatório destaca uma queda expressiva de 43% nos flagrantes pelo "bafômetro" ou recusa do teste, passando de 259 em 2022 para 146 no ano passado.

As multas registradas pelo Detran são aplicadas tanto pela Polícia Militar quanto em blitz realizadas aleatoriamente nas cidades, refletindo a fiscalização contínua e a aplicação das leis de trânsito.

Além das multas estaduais, a Secretaria Municipal de Trânsito de Fernandópolis também divulgou seu balanço anual, registrando uma queda de 18% no número de multas municipais. Em 2023, foram 2.397 multas, comparadas a 2.938 em 2022. Essas multas municipais englobam infrações de comportamento no trânsito, como ultrapassar sinal vermelho, utilizar o celular enquanto dirige, estacionamento irregular, entre outras.