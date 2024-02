Projeto Guri está com inscrições abertas; cursos gratuitos são voltados para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos

publicado em 01/02/2024

Projeto Guri está com inscrições abertas; cursos gratuitos são voltados para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos (Foto: Divulgação)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Ontem (31), a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Votuporanga divulgou que a Escola Municipal de Artes "João Cornachione – Oscarito" está com as inscrições abertas para os cursos de Percussão, Canto Coral e Iniciação Musical, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos.

As aulas fazem parte do Projeto Guri, que é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido por meio da Santa Marcelina Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Para realizar a inscrição o aluno ou responsável precisa estar munido de documentos originais e cópia do RG ou certidão de nascimento, RG do responsável, comprovante de matrícula escolar e comprovante de endereço atualizado.