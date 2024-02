Na visão do presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Daniel David, todos devem fazer a sua parte, e quem não fizer deve ser denunciado

publicado em 27/02/2024

Daniel David, presidente da Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Assessoria)

Daniel Marques

Como sempre é destacado pelos órgãos de saúde, o combate à dengue é uma união entre poder público e população, no entanto muitas pessoas não entendem isso. Na visão do presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Daniel David (MDB), todos devem fazer a sua parte, e quem não fizer deve ser denunciado.

O parlamentar destacou que o momento deve união no combate do mosquito transmissor. “Prefeitura, vereadores e população, todos precisam estar juntos. Que cada um trabalhe com o vizinho, que cada bairro cuide do seu bairro. Algumas pessoas têm costume de transferir responsabilidade. Não é hora disso”, frisou.

O chefe do Legislativo observou ainda que Câmara, como representante do povo, faz um clamor para que todos estejam juntos no combate à dengue. “Cuide bem da sua casa, do vizinho, do seu quarteirão. Vamos fazer mutirões. A dengue é um problema que temos que enfrentar. Cuide e ajude o seu vizinho a cuidar. Se o vizinho não se preocupar, denuncie. Cada um tem a sua responsabilidade. A Câmara está junto nessa batalha”, afirmou.

Em continuidade às ações de intensificação do combate à doença, a Secretaria da Saúde segue com mutirão e o trabalho de nebulização veicular noturna. Este será realizado nas noites de hoje, amanhã e quinta-feira (29), das 18h às 22h. A ação consiste em fortalecer as demais medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo de eliminação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.