A Central de Atendimento da empresa funciona em horário comercial, de segunda a sexta, das 8h às 17h, no entanto, o mesmo número também direciona para o Whatsapp

publicado em 27/02/2024

População já pode entrar em contato com a nova empresa de iluminação pública direto pelo telefone: 0800-055-7777 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Desde o dia 7 de fevereiro, uma nova empresa assumiu a prestação dos serviços de manutenção da iluminação pública em Votuporanga. Por conta disso, a Prefeitura divulgou ontem o novo número de telefone para que a população possa solicitar os serviços, quando necessário: 0800-055-7777.

A Central de Atendimento da empresa funciona em horário comercial, de segunda a sexta, das 8h às 17h, no entanto, o mesmo número também direciona para o Whatsapp, disponível 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados.

A empresa RSM Engenharia, com sede em Bálsamo, venceu o processo licitatório e passou a operar o serviço de manutenção da iluminação pública em Votuporanga. A empresa se comprometeu a cuidar de toda a iluminação pública do município pelo valor global de R$ 655 mil. O período do contrato é de um ano.

Dentre as exigências que a nova empresa terá que cumprir estão: o conserto de lâmpadas apagadas no prazo máximo de 24 horas após a recepção da chamada; ter em seu quadro de funcionários, no mínimo, dois eletricistas, um engenheiro eletricista e quatro atendentes; realizar rotinas de inspeção e verificação periódica, com veículo leve; disponibilizar uma central de atendimento via 0800 para atender a população das 8h às 23h e atendimento eletrônico após às 23h30 de segunda a sexta e 24 horas aos finais de semana, domingos e feriados.