O Carnaval reuniu foliões da cidade e de toda a região, o que movimentou a economia do município, desde o setor hoteleiro até os bares, restaurantes e lojas de roupas

publicado em 15/02/2024

Milhares de pessoas prestigiaram a primeira edição do Play Votu Festival, que movimentou a cidade e a economia local (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Sucesso total. Assim foi a primeira edição do Play Votu Festival, em Votuporanga. Durante os três dias de festa, o Carnaval reuniu foliões da cidade e de toda a região, o que movimentou a economia do município, desde o setor hoteleiro até os bares, restaurantes e lojas de roupas.

Os organizadores ainda trabalham no fechamento de um balanço geral do evento, mas as estimativas iniciais apontam para uma mobilização de mais de 10 mil pessoas nos três dias de festa. E todos que passaram pela estrutura, montada às margens da avenida José Marão Filho, renderam elogios à organização da festa, que foi classificada como impecável pelos foliões.

“Ficamos muito felizes com o feedback que recebemos de todos que passaram por aqui. Fizemos o nosso melhor e toda a nossa equipe se dedicou para que as pessoas tivessem a melhor experiência possível neste nosso primeiro ano. A sensação é de dever cumprido”, disse Rodrigo Beleza, um dos organizadores do Play Votu.

À frente da organização estiveram os irmãos Duno e Rodrigo Beleza (Converd), Bruno Viviani e Eric Ota (Santa Cecília Butiquim), Lucas Moreti e Lucas Moreti Filho (Eco Posto 27) e Claudio Peralti (Euro Pneus). Os sete sócios trabalharam incansavelmente e juntos conseguiram recolocar Votuporanga no cenário dos grandes eventos carnavalescos.