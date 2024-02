Por meio do passaporte solidário, os organizadores destinaram para o Hospital aproximadamente duas toneladas de arroz e centenas de fraldas geriátricas

publicado em 21/02/2024

Organizadores do Play Votu Festival realizaram ontem a entrega de mais de duas toneladas de arroz para a Santa Casa (Foto: Santa Casa)

Franclin Duarte

O Play Votu Festival transformou não apenas os palcos, com muita diversão, mas também o cotidiano da Santa Casa de Votuporanga, com responsabilidade social e empatia. Por meio do passaporte solidário, os organizadores destinaram para o Hospital aproximadamente duas toneladas de arroz e centenas de fraldas geriátricas.

A entrega foi realizada ontem com a presença do grupo Play e diretores do hospital. Os mantimentos foram direcionados para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes e também para o Almoxarifado. Em entrevista ontem à Cidade FM, Rodrigo Beleza e Lucas Moreti, representando todos os organizadores do evento, falaram da emoção de poder colaborar com a Santa Casa.

“É emocionante para todos nós, pois com o passaporte solidário conseguimos ajudar nossa Santa Casa, que dispensa comentários sobre o quanto é importante para Votuporanga e região, e ao mesmo tempo democratizar o acesso para a festa, pois quem doou o arroz ou as fraudas para o hospital pagou apenas metade do preço do ingresso. Quem acompanhou nossa primeira edição do Play Votu sabe o quanto trabalhamos para trazer o melhor pra Votuporanga e ver esse resultado em prol da nossa Santa Casa e tantos comentários positivos sobre o nosso evento é muito gratificante”, disse Moreti.

Sob o lema "O Carnaval de Votuporanga tá on!", o festival, realizado de 10 a 12 de fevereiro, trouxe uma variedade de atrações, incluindo Lauana Prado, MC Pedrinho, A Zorra, Inimigos da HP, Babado Novo e Dubdogz. O evento não apenas conquistou o público local, mas também teve um impacto positivo na comunidade.

"Quando decidimos organizar o Carnaval, pensamos em como poderíamos contribuir além da diversão. Escolhemos a Santa Casa porque conhecemos o dedicado trabalho que eles realizam, atendendo tão bem nossa cidade e região. Agradecemos pela oportunidade de entregar esses itens essenciais que certamente farão a diferença na vida de muitas pessoas", completou Rodrigo.

O diretor da Santa Casa de Votuporanga, Valmir Dornelas expressou sua gratidão e destacou a importância de não apenas fazer uma festa, mas também pensar nas entidades locais. Já o provedor do Hospital, Amaro Rodero, agradeceu os organizadores.