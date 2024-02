A trajetória da dupla teve início em 2015

publicado em 27/02/2024

Wesley ex-dupla de Gustavo lamentou a morte do amigo que ele considerava como irmão (Foto: A Cidade)

Rodrigo Antônio Soares, conhecido no mundo artístico como Wesley e que durante nove anos fez dupla com Gustavo Caporalini, vítima de um assassinato em Votuporanga, lamentou a morte de seu companheiro de estrada, parceiro de uma vida e também das canções cantadas pela noite.

A trajetória da dupla teve início em 2015. Ambos eram cantores em outras bandas e decidiram se unir para continuar no ramo. Wesley entrou na segunda formação da dupla Wesley e Gustavo, dali em diante viu em seu amigo de trabalho um confidente de todas as horas.

“Ele foi praticamente um irmão, tirando a parte do trabalho que eu já o conhecia anos antes e depois a gente começou a cantar junto. Isso, ele foi muito parceiro”, disse ele em entrevista ao A Cidade.

O seu parceiro de estrada também relembrou do início, da amizade que construiu e da personalidade forte de Gustavo, que sempre foi muito brincalhão, companheiro e divertido.

“Eu tinha outra dupla antes e ele já estava com a dele andando. Como o outro integrante queria parar com a estrada e eu também já estava separando da dupla que estava, decidimos nos juntar”, relatou.