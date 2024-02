A ação é uma parceria entre as Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Esportes, Educação e o Centro Paula Souza

publicado em 28/02/2024

Cadastro vai até 31 de março para atletas de escolas públicas e particulares de São Paulo; votuporanguenses podem se inscrever (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a etapa paralímpica dos JEESP (Jogos Escolares do Estado). Até 31 de março, estudantes com deficiência matriculados em unidades da rede pública (municipal e estadual) e particular devem fazer o cadastro on-line. A ação é uma parceria entre as Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Esportes, Educação e o Centro Paula Souza.

Podem participar das competições alunos com deficiência física, intelectual ou visual em 14 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas 3 X 3, bocha paralímpica, futebol de 5, futebol de 7 (PC), goalball, judô, natação, parabadminton, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, voleibol sentado, parataekwondo e halterofilismo.

"Este evento não é apenas uma competição, mas uma celebração do potencial ilimitado de nossos jovens atletas com deficiência e um marco no esporte e na inclusão social. Estamos comprometidos em oferecer igualdade de oportunidades e reconhecimento, pois acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social. Encorajo todos os estudantes elegíveis a se inscreverem e fazerem parte desta jornada inspiradora. Vamos juntos descobrir e apoiar os novos talentos do esporte paralímpico", destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Além de promover a integração entre os estudantes de todo o estado, os Jogos Escolares visam a descoberta de novos talentos que possam ser indicados para participar dos programas “Bolsa Talento Esportivo” e “Centro de Excelência Esportiva”, da Secretaria de Esportes. Os Jogos também fomentam a prática esportiva por jovens com deficiência nas escolas, além de selecioná-los para as Paralimpíadas Escolares.