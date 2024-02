Os pagamentos seguirão até o dia 7 de março, seguindo a ordem dos depósitos conforme o número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito verificador

publicado em 16/02/2024

Os pagamentos seguirão até o dia 7 de março, seguindo a ordem dos depósitos conforme o número final do cartão do benefício (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começará a pagar o benefício de fevereiro a aposentados e pensionistas a partir do dia 23 de fevereiro, para aqueles que recebem até um salário mínimo. Os pagamentos seguirão até o dia 7 de março, seguindo a ordem dos depósitos conforme o número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito verificador.

Os primeiros a receber serão os aposentados e pensionistas com benefício com dígito final 1. Neste ano, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.412, e os pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo começarão em 1º de março, seguindo até 7 de março. O teto para benefícios pagos pelo INSS é de R$ 7.786,01.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 39 milhões de benefícios, sendo 33,3 milhões previdenciários e 5,6 milhões assistenciais. Os valores a receber podem ser conferidos pelos beneficiários no site ou aplicativo Meu INSS. Quem não tem acesso à internet pode ligar para a central 135, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, para obter informações.

Confira abaixo as datas para os pagamentos dos benefícios referentes ao mês de fevereiro:

Até um salário mínimo:



- 23 de fevereiro - cartão de final 1

- 26 de fevereiro - cartão de final 2

- 27 de fevereiro - cartão de final 3

- 28 de fevereiro - cartão de final 4

- 29 de fevereiro - cartão de final 5

- 1º de março - cartão de final 6

- 4 de março - cartão de final 7

- 5 de março - cartão de final 8

- 6 de março - cartão de final 9

- 7 de março - cartão de final 0

Mais de um salário mínimo: