Praticamente todos os parlamentares que utilizaram a tribuna na sessão ordinária da noite de ontem reclamaram de pontos escuros espalhados na cidade e classificaram a situação como um “caos”

publicado em 20/02/2024

Vereador Professor Djalma (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Não demorou muito tempo para os vereadores se revoltarem com a nova empresa prestadora do serviço de iluminação pública em Votuporanga. Praticamente todos os parlamentares que utilizaram a tribuna na sessão ordinária da noite de ontem reclamaram de pontos escuros espalhados na cidade e classificaram a situação como um “caos”.

Um dos vereadores a tocar no assunto foi Professor Djalma (Podemos). Segundo ele, o serviço de iluminação pública se tornou a pedra no sapato dos vereadores, diante da grande quantidade de reclamações que eles recebem diariamente.

“Iluminação pública hoje é a nossa pedra no sapato. A cidade está um caos, a cidade inteira fazendo reclamações, a demanda só cresce e muitos locais com postes apagados. Um exemplo é ali na região da Praça do Tobogã e para facilitar chegamos a fazer um mapa de todos os postes que estavam apagados.

Precisa chamar essa empresa novamente para conversar para tentar solucionar o caos não se generalize cada vez mais”, disparou Djalma.

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), também não poupou críticas, mas lembrou que a nova empresa assumiu há poucos dias e que a antiga prestadora do serviço deixou a cidade neste caos.