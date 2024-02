O acidente deixou uma vítima fatal e dois feridos graves, segundo informações da Polícia Civil

publicado em 19/02/2024

O acidente deixou uma vítima fatal e dois feridos graves, segundo informações da Polícia (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma batida de frente entre um Ford/Fiesta e um VW/Apollo na vicinal Olímpio Correria de Moraes, que liga Ouroeste a Indiaporã, resultou em uma tragédia no fim de semana. O acidente deixou uma vítima fatal e dois feridos graves, segundo informações da Polícia Civil.

De acordo com a ocorrência, no Fiesta, um casal ocupava o veículo no momento do acidente. A mulher, de 27 anos, apresentava possível luxação e escoriações pelo corpo, sendo encaminhada para a Santa Casa de Fernandópolis pelo resgate.Já o homem, de 30 anos, teve que ser intubado no local pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) devido a um traumatismo craniano encefálico, em estado grave. Ele foi posteriormente encaminhado para a Santa Casa também pelo SAMU.