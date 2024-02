Essas obras beneficiaram 488 mil alunos matriculados em 258 municípios da região Noroeste Paulista em apenas 13 meses

publicado em 20/02/2024

Na região de Rio Preto, foram realizadas 75 obras, com um investimento de R$ 54 milhões (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Governo de São Paulo anunciou a entrega de 899 obras em escolas e creches nos 13 primeiros meses de gestão, totalizando um investimento de R$ 769 milhões. Na região de São José do Rio Preto, foram realizadas 75 obras, com um investimento de R$ 54 milhões.

Essas obras beneficiaram 488 mil alunos matriculados em 258 municípios. As melhorias incluíram reformas de quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, além de intervenções em telhados e adequações de acessibilidade. Na região de São José do Rio Preto, foram entregues 13 creches, totalizando um investimento de R$ 21,1 milhões.

O presidente da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), Jean Pierre Neto, destacou que o objetivo para este ano é entregar 2.000 obras, mais que o dobro do que foi concluído no ano anterior. Atualmente, há mais de 800 obras em execução no estado, e novos modelos construtivos estão sendo desenvolvidos para melhorar as unidades escolares.

Das 899 obras entregues, 838 foram executadas pela FDE, com um investimento de R$ 702,4 milhões. As outras 61 foram realizadas por meio de acordos com prefeituras, com um investimento aproximado de R$ 66 milhões.

Além das obras nas escolas, o programa Creche Escola também foi destaque, com a entrega de 29 creches nos 13 primeiros meses de gestão, criando quase 3.700 novas vagas.