Interessados podem fazer a doação com representantes das entidades participantes; edições anteriores arrecadaram cerca de R$860 mil

publicado em 15/02/2024

Os cupons já foram disponibilizados para 36 entidades assistenciais, com 100% da renda revertida em prol de cada instituição (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Dia das Mães combina com presente, que combina com carro zero quilômetro, que combina com a campanha "Ação Entre Amigos", promovida pelo Fundo Social de Solidariedade.

Após o lançamento da ação feita no dia 7 de fevereiro, os cupons já foram disponibilizados para 36 entidades assistenciais parceiras do órgão municipal, com 100% da renda revertida em prol de cada instituição.

Em seu ano de lançamento, realizado em 2022, a campanha arrecadou cerca de R$400 mil e no ano passado o valor foi de aproximadamente R$460 mil, superando o total da primeira edição. Os recursos foram injetados diretamente no caixa das entidades de Votuporanga que participaram da campanha.

Interessados em concorrer ao prêmio, que será sorteado no dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, podem procurar representantes das entidades participantes, fazer a doação de R$10 e preencher o cupom. O veículo foi gentilmente doado pelos empresários Valmir e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos.

Relação das entidades

As 36 entidades assistidas pelo Fundo Social são: Abrigo da Luz, Amor Exigente, Antialcoólica, Apae, Arte Solidária, Caminho de Damasco, Casa da Criança, Casa de Acolhimento Irmã Dulce, Centro Social, Dr. Bezerra de Menezes, Fonte Viva, Igreja Estrela da Manhã, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Avivamento Pleno, Igreja Profética Bom Samaritano, Igreja Santo Expedito, Instituto do Deficiente Audiovisual, Irmã Elvira, Irmão Mariano Dias, Irmãos de Emaús, Joana de Angelis, Lar Beneficente Celina, Lar do Velhinho, Lar Frei Arnaldo, Lar Recanto da Mãe, Lar São Vicente de Paulo, Lar Viver Bem, Ministério do Belém de Pinheiros, Nosso Lar, Nova Vida, Pacientes Renais, Pater Noster, Recanto da Paz, Recanto Tia Marlene, São Francisco de Assis e Santa Casa de Votuporanga.