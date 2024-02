As entregas para as entidades votuporanguenses foram realizadas no Memorial do Campus Centro da faculdade

publicado em 27/02/2024

Alunos dos cursos de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária realizam doação de leite para entidades votuporanguenses (Foto: Divulgação)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Alunos dos cursos de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária da Unifev realizaram a doação de cerca de 600 litros de leite para o Fundo Social de Solidariedade e à Apae (Associação de Pais e Amigos Excepcionais). As entregas para as entidades votuporanguenses foram realizadas no Memorial do Campus Centro da faculdade.

Para a Apae foram destinados 340 litros de leite, além de achocolatado, óleo e macarrão, e para o FSS, 255 litros de leite. Estiveram presentes, as coordenadoras das graduações de Agronomia, Profa. Ma. Mariane Barbará e de Medicina Veterinária, Profa. Ma. Luciana de Campos Pinto; a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; a gerente acadêmica da Instituição, Aparecida (Cidinha) Aoki; as presidentes da Apae, Márcia Cardoso Luqueti Gianoti, e do Fundo Social, Rose Seba, além dos estudantes de Medicina Veterinária que representaram o Centro Acadêmico.

As arrecadações dos itens foram realizadas por alunos do curso de Engenharia Agronômica no começo de fevereiro, durante o Acolhe Acadêmico, evento que marca o início do ano letivo na Unifev. Alunos do curso de Medicina Veterinária, promoveu o Trote Solidário (ação social) na primeira semana do ano letivo.