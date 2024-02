Por meio de uma indicação à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, o parlamentar solicitou a implantação de vagas 45 graus na Avenida Mario Pozzobon

publicado em 16/02/2024

Valdecir Lio pediu vagas de estacionamento 45 graus nas proximidades da Arena Plínio Marin para melhorar mobilidade de torcedores (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Com a iluminação da Arena Plínio Marin e, enfim, os tão aguardados jogos noturnos da Votuporanguense, o vereador Valdecir Lio (MDB) apresentou na sessão da Câmara Municipal de anteontem um pedido para aumentar as vagas de estacionamento nas proximidades do estádio. Por meio de uma indicação à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, o parlamentar solicitou a implantação de vagas 45 graus na Avenida Mario Pozzobon.

Segundo Lio, graças à iluminação a Arena tem recebido um grande público em todos os jogos do CAV em casa e, com isso, muitos torcedores têm cobrado mais vagas de estacionamento, já que estacionar o carro nas proximidades se tornou uma tarefa complicada.

“Com o grande público que está indo à Arena está cada vez mais complicado estacionar, tem gente estacionando até nos barrancos, então solicitei à Prefeitura que estude uma forma de fazer ali um estacionamento 45 graus. Questiona-se muito que por conta da linha de alta tensão não seria possível, mas usei como referência de São José do Rio Preto, onde a avenida Vergílio Dias de Castro, tem a mesma rede elétrica que aqui e conta com estacionamento feito dos dois lados”, disse o vereador ao utilizar a tribuna.

Reforço