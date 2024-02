A autoria do projeto de lei é da vereadora Jezebel Silva que destacou em seu discurso o histórico do homenageado

publicado em 28/02/2024

A aprovação foi acompanhada por amigos e familiares do senhor Miguel Miguel presentes na sessão legislativa (Foto: Assessoria/Câmara)

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou por unanimidade na sessão desta segunda-feira (26) o projeto de denominação de rua em homenagem a um dos pioneiros da ferrovia e da Colônia da Fepasa em Votuporanga, o senhor Miguel Miguel. A autoria do projeto de lei é da vereadora Jezebel Silva (Podemos) que destacou em seu discurso o histórico do homenageado.

“Esse projeto denomina a atual rua Projetada 5, localizada no Parque Jardim Residencial Riviera, como rua Miguel Miguel. Trata-se de uma homenagem muito justa. Eu cresci naquele bairro, na Colônia da Fepasa, sempre brinquei muito na infância ali perto, na algodoeira, e desde criança convivi com o senhor Miguel Miguel e com a sua família. Um homem que trabalhou muito em vida, mesmo aposentado. Sempre preservando a sua fé, a sua simplicidade. Um grande cidadão votuporanguense que merece ter o seu nome eternizado em uma rua do nosso município”, afirmou em sua fala a vereadora Jezebel.

A aprovação foi acompanhada por amigos e familiares do senhor Miguel Miguel presentes na sessão.

O homenageado

Miguel Miguel nasceu em 31 agosto de 1928, na cidade de Dobrada – SP, chegou em Votuporanga na data de 09 de abril de 1959, vindo a ser transferido da cidade de Matão - SP, para admissão no 18 de agosto 1951 emitida a favor do empregado, para o departamento de tráfego da Estrada de Ferro de Araraquara.

Miguel Miguel aposentou-se na data de 01 de novembro de 1984, onde por quase toda sua história de vida, exerceu a sua função com excelência e muito esmero por 33 anos.

Depois de aposentado não queria ficar parado e foi trabalhar, onde sofreu um acidente e teve sua perna esquerda amputada, usava prótese e foi um grande guerreiro enfrentando vários desafios principalmente quando enfrentou um câncer maligno na faringe, o que ocasionou seu óbito. Casado com Ainda Ramos Miguel, (in memoriam), teve nove filhos, nove netas, cinco netos, sete bisnetas, dois bisnetos e uma tataraneta.