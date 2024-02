As palestras foram ministradas pelo coordenador do curso de Direito da Instituição, o Prof. Esp. Fernando Guastini, aos colaboradores e estagiários da Unifev

publicado em 28/02/2024

Prof. Esp. Fernando Guastini falou sobre a importância de reconhecer, prevenir e combater o assédio moral e sexual no trabalho (Foto: Unifev)

A Unifev iniciou na última semana um ciclo de encontros para abordar a prevenção e o combate ao assédio no ambiente de trabalho, nos auditórios do Câmpus Centro e da Cidade Universitária. As palestras foram ministradas pelo coordenador do curso de Direito da Instituição, o Prof. Esp. Fernando Guastini, aos colaboradores e estagiários da Unifev.

O docente falou sobre os conceitos de assédio sexual e moral, mostrando como essas violências podem ocorrer no ambiente de trabalho, como as pessoas podem identificar condutas que caracterizam o assédio, a importância da denúncia para casos que ocorrem no ambiente de trabalho e quais as maneiras mais eficientes de enfrentamento para o combate dentro da Instituição. Comentou ainda sobre as penalidades que são aplicadas aos agressores e sobre como a comunidade acadêmica acolhe as vítimas, por meio dos canais da Ouvidoria.

“Se desejamos promover alguma transformação nesse sentido, é necessário reeducar e capacitar os colaboradores. O objetivo desses encontros é construir uma convivência baseada nos princípios de respeito, acolhimento, inclusão e segurança organizacional", destacou Guastini.

“Iniciamos esses encontros pretendendo esclarecer sobre as medidas que são adotadas pela Fundação e os canais de comunicação para denúncias no que tange a quaisquer tipos de assédio. É política da Instituição apoiar temas tão necessários, disseminar conhecimentos específicos e, neste caso, abordar as consequências dessa prática no âmbito do ambiente de trabalho”, explicou o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.