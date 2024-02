Por lá será recuperado um trecho da avenida Ângelo Bimbato e várias ruas próximas, chegando próximo da meta de 1 mil quarteirões recapeados

publicado em 20/02/2024

Ruas próximas do Parque da Cultura começaram a receber os serviços de recapeamento por meio do Programa Asfalto Novo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O programa “Asfalto Novo”, maior obra de recapeamento da história de Votuporanga, chegou nesta semana à região do Parque da Cultura. Por lá será recuperado um trecho da avenida Ângelo Bimbato e várias ruas próximas, chegando próximo da meta de 1 mil quarteirões recapeados.

Neste momento as máquinas trabalham em trechos da rua José Querubino Borges, Poloni Padovez, Adolfo Casado, João da Cruz Oliveira e Valdevir de Oliveira Guena. O bairro é antigo e como ficou muito tempo sem receber recapeamento, as ruas estavam bastante deterioradas.

“Estamos chegando perto daquela meta dos 1 mil quarteirões, só não ultrapassamos ainda, pois, no meio do recape incluímos também a pavimentação de algumas ruas, como Albano Otterço, assim como a Antônio Cramolichi e a rua Rafael Rodeiro. Mesmo sendo trechos curtos, são obras mais demoradas, pois há toda uma preparação de solo e outros serviços anteriores, mas agora voltamos com os recapes e temos muitas ruas ainda para serem beneficiadas”, disse o prefeito Jorge Seba (PSD) em entrevista à Cidade FM.