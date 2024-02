No Diário Oficial a Prefeitura fez a publicação do chamamento público que tem como objetivo central, promover e inserir de forma assertiva a juventude em ações e políticas públicas do município

publicado em 01/02/2024

A oportunidade de jovens se envolverem com ações e políticas públicas que gerem o município (Foto: Divulgação)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Prefeitura de Votuporanga divulgou que estão abertas as inscrições para a eleição de novos representantes da sociedade no Conselho Municipal da Juventude (CMJ) para o biênio de 2024 a 2026. No Diário Oficial a Prefeitura fez a publicação do chamamento público que tem como objetivo central, promover e inserir de forma assertiva a juventude em ações e políticas públicas do município.

As inscrições estarão abertas a partir de amanhã, e seguem até o dia 15 de fevereiro. Os interessados precisam de alguns requisitos, como, ter entre 18 e 29 anos, é obrigatório que estejam regularizados com o cartório eleitoral sendo portador do título de eleitor, comprovar que reside em Votuporanga e não ser funcionário público ou ocupar cargo eletivo ou em comissão.

As inscrições são feitas de forma online (QR Code na imagem), sendo necessário o preenchimento da ficha de inscrição Logo após finalizar o preenchimento, o próximo passo será a fase de análise e se encerrará no dia 23 de fevereiro, com a divulgação dos nomes habilitados ao pleito.