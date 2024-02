Realizado pelos Correios no Brasil, o concurso tem como objetivo estimular a escrita e a criatividade dos jovens brasileiros

publicado em 22/02/2024

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de março, e os resultados serão divulgados a partir de 7 de maio (Foto: Milton Michida/A2/Governo de São Paulo)

Fernanda Cipriano

Estão abertas as inscrições para o 53º Concurso Internacional de Redação de Cartas, destinado a estudantes de até 15 anos. Realizado pelos Correios no Brasil, o concurso tem como objetivo estimular a escrita e a criatividade dos jovens brasileiros.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de março, e os resultados serão divulgados a partir de 7 de maio. Os vencedores serão premiados em dinheiro, além de receberem troféus e certificados.

Com o tema “Escreva uma carta para as futuras gerações sobre o mundo que você gostaria que elas herdassem”, o concurso selecionará as melhores cartas em três etapas: escolar, estadual e nacional, antes da fase internacional conduzida pela União Postal Universal.

O primeiro colocado estadual e a escola receberão R$ 2,3 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente, além dos certificados. Na etapa nacional, o vencedor e a escola ganharão R$ 10 mil e R$ 10,5 mil, troféu e certificado. A primeira colocada representará o Brasil na fase internacional, que será realizada em Berna, na Suíça, pela União Postal Universal.

Escolas públicas e privadas podem selecionar até duas redações de seus alunos para participar da competição. As cartas devem ser enviadas para a Superintendência Estadual dos Correios de São Paulo, junto com o formulário de inscrição e o Termo de Ciência e Consentimento.