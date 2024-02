Um dos grandes sucessos da dupla foi a música "Lero Lero", lançada em 2022, que marcou a carreira dos artistas

Gustavo Caporalini, conhecido no meio artístico como cantor sertanejo, fez parte da dupla com Wesley por 18 anos (Foto: Redes sociais)

Gustavo Caporalini, conhecido no meio artístico como cantor sertanejo, fez parte da dupla com Wesley por 18 anos, que passou por duas formações, mas conquistou fãs e admiradores com sua música. Um dos grandes sucessos da dupla foi a música "Lero Lero", lançada em 2022, que marcou a carreira dos artistas.

Além de sua carreira na música, Gustavo também se destacava como corretor de imóveis, exibindo nas redes sociais o título de "especialista e apaixonado em vendas de imóveis". Com 21 anos de experiência comercial, ele compartilhava dicas e informações sobre o mercado imobiliário em suas redes sociais.

No Instagram, Gustavo tinha mais de 11 mil seguidores, e suas publicações eram direcionadas principalmente para o ramo empresarial, mostrando pouco da sua vida artística como cantor.

Gustavo era filho de Ormélio, assessor da Prefeitura de Votuporanga, e Rosana Caporalini, deixa os três filhos Matheus, Arthur e Maitana, além dos demais familiares e amigos. Sua família é grande e muita conhecida na cidade, e era uma parte importante de sua vida.