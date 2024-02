Anivalsir Barbosa Alves é moradora do bairro Pozzobon e cliente do supermercado desde quando as instalações começaram a funcionar na cidade

publicado em 31/01/2024

Anivalsir Barbosa Alves, moradora do bairro Pozzobon, foi a grande contemplada do último sorteio da promoção “Acelere Sua Sorte” (Foto: Proença)

Fernanda Cipriano

Uma votuporanguense foi a sortuda que levou para casa uma Ford/Ranger novinha em folha. Anivalsir Barbosa Alves, moradora do bairro Pozzobon, foi a grande contemplada do último sorteio da promoção “Acelere Sua Sorte” no dia 27 de janeiro, o prêmio da moradora da cidade era o maior da campanha.

Anivalsir, em entrevista exclusiva à reportagem, relatou que é cliente do supermercado Proença desde quando as instalações começaram a funcionar em Votuporanga. “Sou cliente há muitos anos, a gente sai do Pozzobon, tem mercado aqui pertinho de casa, mas eu vou no Proença, porque eu adoro comprar lá aproveitar todas as ofertas e descontos do mercado”, disse.

Ela acredita que o cupom premiado que ela preencheu foi no dia 9 de dezembro, em que ela fez compras no local e teve a oportunidade de participar da campanha. Com muito carisma e felicidade, a votuporanguense comemorou sua conquista com a reportagem e relatou a alegria do momento.

“Foi uma notícia maravilhosa para esse começo de ano, na verdade esse é o meu presente de Natal atrasado”, completou ela.

Todo o sorteio aconteceu na loja de Pereira Barreto, onde foram juntados os cupons das 19 lojas e saíram, na verdade, quatro sortudos, com três Renault/Kwid e a Ford/Ranger, a transmissão aconteceu via live e também foi divulgada no intervalo do Caldeirão do Mion na TV Tem.