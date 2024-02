A iniciativa, segundo ele, busca aliviar a demanda sobre a Santa Casa e outras unidades de saúde locais e regionais

publicado em 30/01/2024

Nilton Santiago voltou a pedir a instalação de um UPA Regional para atender a população de Votuporanga e cidades vizinhas (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Nilton Santiago (MDB) voltou a utilizar seu tempo durante a sessão da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite de ontem, para pedir a instalação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Regional na cidade. A iniciativa, segundo ele, busca aliviar a demanda sobre a Santa Casa e outras unidades de saúde locais e regionais.

Nilton já havia feito o mesmo apelo ao prefeito Jorge Seba (PSD) no meio do ano passado. Na ocasião ele solicitou a intervenção do prefeito junto aos órgãos governamentais estaduais e federais para viabilizar os recursos financeiros necessários à construção dessa nova unidade de saúde.

“O prefeito Jorge Seba já tem dado andamento nesta tratativa e com certeza boas notícias vêm aí. A UPA irá atuar como uma forma de desafogar as Santas Casas da região. Hoje a nossa região é atendida pela Santa Casa de Votuporanga e todos os moradores de Votuporanga acabam sendo atendidos pela UPA, mas com a criação da UPA regional vai desafogar a Santa Casa e vai melhorar o atendimento à população do município”, justificou o vereador na tribuna.