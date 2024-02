Para reforçar o combate à doença em Votuporanga, a Prefeitura convocou pessoas aprovadas no concurso público de agente de combate a endemias

publicado em 31/01/2024

A Prefeitura de Votuporanga convocou aprovados no concurso de agente de combate a endemias (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Mais de 120.874 casos de dengue já foram registrados no país neste ano, o que representa um aumento de 170% em relação aos 44.752 do mesmo período de 2023. Para reforçar o combate à doença em Votuporanga, a Prefeitura convocou pessoas aprovadas no concurso público de agente de combate a endemias.

O edital de convocação foi publicado anteontem no Diário Oficial do Município. Foram convocados os candidatos aprovados no Concurso Público nº 002/2023, homologado em 26 de janeiro de 2024. As pessoas chamadas devem se apresentar na Secretaria Municipal da Administração, Divisão de Folha de Pagamento, localizada na rua Pará, 3.227, no bairro Patrimônio Novo, para apresentação de documentos e manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida e ainda a realização de exame médico admissional. O não comparecimento corresponderá em desistência.

Foram convocados Danilo Pedro Souza Carrilho, Adrieli Tavares Fiori, JairoVinicius Viana Bolzan, Debora Bonfim Piquetti, Victor da Silva Rico Nunes, Guilherme Fernandes Lima, Daniela Carla Damico Rufino, Edilaine Domingues Barbosa, Jose Miguel Joao Neto, Thaynara de Faria Elizei, Marcos Antonio de Almeida Garcia Ruiz, Anderson Jeronimo Barbosa da Silva e Dirceu Custodio.

As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405 – 9708.