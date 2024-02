A Casa Anzai resgatou fotos de 1950 e colorizou essas imagens através da inteligência artificial, colocou cor em momentos que antes só existiam em preto e branco

publicado em 30/01/2024

As fotografias coloridas apresentam a história da empresa de forma mais viva e atrativa (Foto: Divulgação/Casa Anzai)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Uma empresa de Votuporanga usou recursos modernos e entrou na moda da inteligência artificial para resgatar sua própria história. A Casa Anzai completa neste ano mais de sete décadas de existência e como parte das comemorações com o auxílio da inteligência artificial, a empresa conseguiu colorir fotos antigas, que até então eram apenas em preto e branco.

As fotografias coloridas apresentam a história da empresa de forma mais viva e atrativa , através da tecnologia foi possível reviver o passado oferecendo uma visão colorida de seus primeiros anos de história .

As imagens mostram a estrutura do primeiro prédio comercial, bem como os fundadores e os primeiros funcionários e clientes, consolidando o que a família e todos os funcionários que por ali passaram desde aquela época, vivenciaram e preservam através da memória.

Para Gustavo Anzai, proprietário da Anzai Pet, é como se fosse uma viagem ao tempo pelos recursos que a tecnologia oferece para que chegasse o mais próximo possível dos anos iniciais da empresa.