publicado em 30/01/2024

Ao todo, oito projetos foram debatidos e aprovados pelos vereadores somando quase R$ 4 milhões em recursos públicos (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na noite de ontem projetos que somam quase R$ 4 milhões em recursos para obras e manutenção das atividades de entidades assistenciais do município. Ao todo, oito projetos foram debatidos e aprovados pelos vereadores.

Os primeiros projetos apreciados foram de denominação de rua, um de autoria da vereadora Sueli Friósi (Avante), que presta homenagem a Thomaz Maragno, e outro de Daniel David (MDB), que eterniza o nome de Dorival Facchini. A família de Thomaz Maragno, inclusive, acompanhou a sessão e recebeu das mãos dos vereadores os documentos da homenagem.

Logo na sequência foi colocado em votação um projeto de abertura de crédito para a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), da ordem de R$ 1,8 milhão. O montante é referente a Construção de Próprios Municipais, como a montagem de galpão metálico para trituração de galhos e Construção de Adutora destinado as obras de travessia aérea para interligação do Poço da Zona Oeste com a ETA (Estação de Tratamento de Água) e interligação de adutora entre os sistemas ETA e Oeste.

Os vereadores aprovaram também outros três projetos relacionados a destinação de recursos para entidades assistenciais do município. As propostas somam quase R$ 2 milhões a serem repassados ao longo do ano para 13 instituições. O dinheiro é proveniente de repasses do Fundeb, do FMCDA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e FMI (Fundo Municipal do Idoso).