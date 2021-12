No total há disponibilidade de 101 vagas distribuídas em três cargos

publicado em 27/12/2021

As remunerações também variam conforme o nível pretendido (Foto: Divulgação)

Para a realização do Censo Demográfico 2022, previsto para ocorrer entre os meses de junho e agosto, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) segue com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado até a próxima quarta-feira (29/12) para o preenchimento de 101 vagas distribuídas em três cargos, sendo uma vaga para Agente Censitário Municipal, nove para o cargo de Agente Censitário Supervisor e 91 a quem deseja concorrer para Recenseador. As provas serão realizadas no dia 27 de março de 2022.Os valores das inscrições variam de acordo com o cargo pretendido e pessoas inscritas no CadÚnico poderão solicitar isenção do pagamento. A taxa para Recenseador é de R$57,50 e o candidato deve ter ensino fundamental completo; para os cargos de Agente Censitário Supervisor e Municipal, a taxa é de R$60,50, sendo necessário possuir ensino médio completo.As remunerações também variam conforme o nível pretendido. O candidato que for atuar como Recenseador receberá por produção e, em função disso, o IBGE disponibilizou através do linkum simulador que calcula o valor a ser recebido; Agente Censitário Supervisor tem remuneração de R$1.700 com carga horária de 40 horas semanal; e R$2.100 é o salário referente ao cargo de Agente Censitário Municipal, também com carga horária semanal de 40 horas.Mais informações podem ser obtidas pelo site