Listagem já está disponível no site da fundação; provas devem ser aplicadas nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022

publicado em 20/12/2021

A divulgação da primeira chamada será no dia 11 de fevereiro de 2022 (Foto: Commons Wikipédia)

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) liberou nesta segunda-feira (20) a lista dos convocados para a segunda fase do processo seletivo 2022 aos interessados em ingressar em curso de graduação pela USP (Universidade de São Paulo).A listagem já está disponível noda fundação, bem como os locais de prova para a realização do exame, que ocorrerá em dois dias, 16 e 17 de janeiro de 2022.Nesta edição, a Fuvest oferece 8.211 vagas para o vestibular 2022. Do total, 4.954 serão reservadas a candidatos na modalidade ampla concorrência, 2.169 vagas a candidatos egressos de escolas públicas e 1.088 a candidatos pretos, pardos e indígenas egressos de escolas públicas.As provas da segunda fase da Fuvest serão compostas de português e redação, no primeiro dia, e de disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida, no segundo dia. A prova de habilidades para artes visuais será aplicada no dia 20 de janeiro.A divulgação da primeira chamada será no dia 11 de fevereiro de 2022.